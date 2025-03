Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar ölkə ərazisində elan edilmiş qeyri-iş günlərində (25, 26, 27, 28, 29 və 30 mart) Dəmiryol Muzeyi ziyarətə açıq olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dəmir Yollarından (ADY) bildirilib.

“Tətil günlərində dəmir yollarının keçmişi və gələcəyinə səyahət etmək fürsətini əldən verməyin”, - ADY-dən bildirilib.

