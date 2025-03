"Kərə yağı" adıyla satılan bu məhsullar saxta imiş

Xəbər verdiyimiz kimi, AQTA tərəfindən "Natural", "tac", "Selskoe" kimi kərə yağı adı saltında satılan məhsulların tərkibində uyğunsuzluq aşkarlanıb. Belə yağların tərkibi bilinmir, lakin qiymətləri də ucuz deyil. Bu da alıcılarda çaşqınlıq yaradır, insanlar keyfiyyətli məhsul aldığını düşünərək aldadılır.

Azad İstehlakçılar Birliyinin (AİD) sədri Eyyub Hüseynovun Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu məhsulların əksəriyyəti bitki yağlarının və müxtəlif kimyəvi qatqıların qarışığından hazırlanır:

“Əsas problem isə ondan ibarətdir ki, belə yağlar adi marqarindən fərqli olaraq tərkibinə az miqdarda süd yağı əlavə edilməklə saxta kərə yağı kimi təqdim olunur. Bu isə istehlakçının məhsulu seçərkən yanılmasına səbəb olur. İnsanlar sağlam və keyfiyyətli qida aldığını düşünərək bu məhsulları alır, lakin sonradan onların kərə yağı olmadığını anlayırlar. Bununla belə, ciddi marketlər şəbəkəsində belə hallara nadir hallarda rast gəlinir. Çünki burada satılan yağlar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nəzarəti altındadır və əsasən Almaniyadan, Fransa, Yeni Zelandiya, Belarus kimi ölkələrdən idxal olunur”.

E.Hüseynov Yeni Zelandiya kərə yağları ilə bağlı olan fikirlərə də aydınlıq gətirib:

“İnsanlar bu qədər uzaq bir ölkədən nisbətən münasib qiymətə kərə yağının gətirilməsinə şübhə ilə yanaşırdılar. Beş il öncə Yeni Zelandiyada keçirilən bir konfransda iştirak etdiyim zaman "Westgold" markalı yağı istehsal edən zavoda baş çəkdim. Zavod ölkənin Cənub adasında yerləşən “West Milk Production” müəssisəsidir. Burada yağlar Azərbaycana göndərilməzdən əvvəl Azərbaycan dilində markalanaraq qablaşdırılır. Bundan əlavə, həmin zavodun heyvandarlıq təsərrüfatına da baxış keçirdim. Gördüm ki, heyvanlar ilboyu açıq havada saxlanılır, süni yemlə qidalanmır və tam ekoloji şəraitdə böyüyür. Bu da həm məhsulun keyfiyyətini, həm də qiymətinin daha münasib olmasını təmin edir. Yəni bu yağlar həqiqətən də keyfiyyətlidir və ölkəmizə uyğun qiymətə çatdırılır. Qeyd edim ki, illər əvvəl bəzi ölkələrdən, o cümlədən Yeni Zelandiyadan saxta yağlar gətirilirdi. Lakin mən şəxsən "Westgold" markasını araşdırdım və bu məhsulun orijinal və keyfiyyətli olduğuna əmin oldum”.

AİB sədri bir daha əhaliyə müraciət edərək bildirib ki, bazarlarda “Nənəmin yağı”, “Kənd yağı” adı altında satılan yağlara aldanmasınlar. Çünki əksər hallarda bu məhsullar marqarin və digər süni qarışıqlardan hazırlanır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

