​Kapital Bank-ın dəstəyi ilə keçirilən Beynəlxalq Autizm festivalı başa çatdı

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin tərafdaşlığı, Kapital Bank-ın dəstəyi ilə həyata keçirilən Beynəlxalq Autizm Konfransı başa çatıb. “Birgə və Sağlam” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir 3 gün davam edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, konfransda “İnklüziv siniflərdə autizmli şagirdlərə bacarıqların öyrədilməsi barədə tədqiqatlar”, “Təhlükəsizlik bacarıqlarının öyrədilməsinə həsr olunmuş 35 illik tədqiqatlardan öyrənilən dərslər”, “ASP müalicəsində tibbi müdaxilələr”, “Autizmli uşaqlarda yuxu problemləri: etiologiya və davranış perspektivləri” və digər mövzularda seminarlar keçirilib.

Tədbirdə müasir dövrün problem olan autizmlə mübarizə yolları, bu istiqamətdə dövlət və özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində atılmalı olan addımlar müzakirə edilib. Kapital Bank-ın İdarə Heyətinin üzvü Fərid Fərid Hidayətzadə çıxışında qeyd edib ki, Bizim əss fəaliyyət istiqamətimiz bankçılıq olsa da cəmiyyətin inkişafında da rol oynamağa çalışırıq. “Korporativ Sosial Məsuliyyət layihələri hər zaman bankımızın strategiyasının ən vacib istiqamətlərindən biri olub. Autizm müasir dövrün reallıqlarından biridir və bu mövzuda hamımızın məlumatlı olması olduqca vacibdir. Elə buna görə də biz konfransın işini olduqca yüksək qiymətləndirir və bu gözəl missiyada sizinlə eyni yolda addımlayırıq.

İnanıram ki, bu konfrans təkcə elmi müzakirələrlə deyil, həm də cəmiyyətin müxtəlif sahələrində real dəyişikliklərə yadda qalacaq. Müasir dövrün tələbi həm də daha inkluziv cəmiyyətin formalaşmasıdır. Bu istiqamətdə atılan bütün addımlar alqışlanmalıdır”.

