Telefondakı bu proqramlar kartlardakı vəsaiti ələ keçirir

Android smartfonuna virus daşıyıcısı olan "crack" proqramlar yükləyənlərdə Birbank tətbiqi bloklanır. Buna səbəb "WhatsApp+", başqalarının bağlı profillərinə baxmaq üçün əlavələr və pullu xidmətləri pulsuz təqdim edən "apk" fayllardır. Belə fayllar cihazlarda arxa planda cəsusluq edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə texnobloqer Fərid Pərdəşünas məlumat verib.

O bildirib ki, bu proqramlar vasitəsilə cihaza yoluxdurulmuş zərərli fayllar bank tətbiqlərinin məlumatlarını götürür və nəticədə vəsait oğurlanır.

"Ona görə də smartfonuna bu kimi tətbiqləri yükləyənlərin Birbank hesabı, onların bank hesablarının qorunması məqsədi ilə bloklanır.

Vətəndaşlardan bir daha xahiş olunur ki, bu mövzuda məsuliyyətli davransınlar və Android ekosisteminə kənar tətbiqləri yükləməkdən çəkinsinlər. Bu onları birbaşa təhlükəyə atır. Xüsusilə də evdə uşaqların "crack" oyunlar yüklədiyi çox sayda cihaz var. Diqqətli olaq ki, hesablarımızda olan vəsaitləri qurban verməyək. Bu çox ciddi və yayğın məsələdir".

