Təbiətdə insan həyatı üçün təhlükə yaradan canlılar dedikdə ilk növbədə ilanlar, əqrəblər və hörümçəklər yada düşür. Lakin dünyanın ən güclü zəhərinə sahib canlıları arasında heç də bu "üçlük" yer almır.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, dünyanın ən zəhərli canlıları sırasında Kolumbiyanın tropik meşələrində yaşayan qızılı zəhərli ox qurbağası yer alır. Kiçik ölçüsünə baxmayaraq, bu qurbağanın dərisində son dərəcə güclü toksinlər mövcuddur. O, zəhərini dişləmə və ya sancma yolu ilə deyil, dərisindən ifraz olunan maddələr vasitəsilə yayır.
Bu kateqoriyaya daxil olan digər canlılardan biri Avstraliyada yaşayan daxili taypan ilanıdır. Onun zəhəri laboratoriya ölçmələrinə görə dünyanın ən güclü ilan zəhərlərindən hesab olunur. Bununla belə, insanlardan uzaq ərazilərdə yaşadığı üçün onunla qarşılaşma halları nadir olur.
Hind və Sakit okeanlarında yaşayan mavi halqalı səkkizayaq da təhlükəli canlılar sırasındadır. Bu kiçik dəniz canlısının daşıdığı tetrodotoksin adlı güclü neyrotoksin əzələ iflicinə və tənəffüs çatışmazlığına səbəb ola bilər.
Təhlükəli növlər arasında konus ilbizi, daş balığı, ölümcül əqrəb, kral kobra və Braziliya gəzən hörümçəyi də var. Xüsusilə daş balığı dəniz dibində qayaya bənzər görünüşü ilə seçilir və zəhərli tikanları ilə ciddi xəsarətlər yetirə bilir.
Araşdırmada kirpi balığının bəzi növlərinin də təhlükəli olduğu vurğulanır. Onların müəyyən orqanlarında toplanan tetrodotoksin sinir sisteminin fəaliyyətini pozaraq iflicə və tənəffüs çatışmazlığına səbəb olur.
Siyahıda ən təhlükəli dəniz canlılarından biri kimi qutu meduzası da göstərilir. Onun demək olar ki, görünməyən qollarında yerləşən güclü zəhər ürəyə, sinir sisteminə və dəriyə təsir edir. Ağır hallarda sancma qısa müddət ərzində ölümə səbəb olur.
Qeyd edək ki, zəhərli canlıların təhlükəlilik dərəcəsi yalnız zəhərin gücü ilə deyil, onun orqanizmə daxil olan miqdarı və insan sağlamlığına göstərdiyi təsirlə də müəyyən edilir.