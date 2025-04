Gələcəkdə stomatologiya sahəsində də monitorinqlərin aparılması nəzərdə tutulur.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov deyib.

O qeyd edib ki, bu, kifayət qədər vacib xidmət sahəsidir: "Ona görə də bu sahədə peşəkar mütəxəssislərin olması mütləqdir".

Komitə sədri həmçinin əlavə edib ki, mərhələli şəkildə digər tibb sahələri üzrə monitorinqlərin aparılması planlaşdırılır.

