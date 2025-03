"Bilsəydim, heyəti başqa cür qurardım" - Santuş

Sanki Azərbaycan millisi meydana məğlub olmağa çıxmışdı, qələbə qazanmağa yox.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu futbol üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuş Haiti yığmasına qarşı keçirilən yoxlama oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Yetmiş yaşlı mütəxəssis məğlub olduqları matç barədə danışıb:

"Belə hesabla məğlub olacağımızı bilsəydim, start heyətini başqa cür qurardım. Məşq prosesində hər şey qaydasında idi. Komanda oyuna çox yaxşı hazırlaşmışdı. İkinci hissədə meydana hücumameyilli futbolçular buraxdıq. Hesabı xeyrimizə dəyişmək istəyirdik.

Fasilədən sonra meydanda bərabər səviyyəli oyun gedirdi. Lakin ikinci qolu buraxdıqdan sonra ruh düşkünlüyü yaşandı".

Qeyd edək ki, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan Azərbaycan – Haiti görüşü qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.