BMT-də Azərbaycanın mina problemi ilə bağlı sərgi təşkil edildi

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Azərbaycanın mina problemi və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə prosesini əks etdirən fotosərgi açılıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, sərgi Azərbaycanın BMT-dəki Daimi Nümayəndəliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilib. Burada azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan mina və partlamamış sursatları əks etdirən 40-dan çox foto nümayiş olunur.

Sərgidə Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) minatəmizləmə fəaliyyəti geniş şəkildə təqdim edilib. Fotolarda mina təmizləmə işlərində iştirak edən mütəxəssislər, onların istifadə etdiyi zirehli geyim dəstləri, mina detektorları, müxtəlif təlim sursatları və işğaldan azad olunmuş Füzuli, Cəbrayıl, Ağdam, Tərtər, Xankəndi rayonlarında aşkarlanan partlayıcı vasitələr və müxtəlif mina növləri yer alıb.

Sərgidə mina partlayışlarından sonra qalan dağıntılar, yararsız hala düşmüş avtomobillər, minatəmizləmə fəaliyyətlərinə cəlb edilmiş xüsusi təlim keçmiş siçanlar və mina aşkarlayan itlərin görüntüləri də yer alıb.

Sərgi 4 aprel – Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı və Minatəmizləmə Fəaliyyətinə Yardım Gününə həsr olunub və dünya ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycanın mina probleminə yönəltmək məqsədi daşıyır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan dünyada mina təhlükəsindən ən çox əziyyət çəkən ölkələrdəndir. 30 illik işğal dövründə Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən tarixi torpaqlarımızda 1 milyondan çox mina basdırılıb. Humanitar minatəmizləmə Azərbaycan dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir və hazırda bu fəaliyyətin 90 faizindən çoxu ölkənin daxili resursları hesabına həyata keçirilir.

4 aprel – Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı və Minatəmizləmə Fəaliyyətinə Yardım Günü ilk dəfə 2005-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən müəyyən edilib və hər il qeyd olunur. Bu tarix çərçivəsində Azərbaycan BMT-də bir sıra tədbirlərə təşkilatçılıq edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.