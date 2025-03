Müğənni Üzeyir Mehdizadə qayınatasından danışıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bununla bağlı "Rəngarəng" verilişində sualları cavablandırıb.

O, qayınatasının meyxanaçı olması haqda suala etiraz edib:

"Yox... İş adamıdır, sənətçiləri tanımır. Azərbaycanda yaşamır. Azərbaycan vətəndaşı deyil. Amma azərbaycanlıdır. Münasibətimiz gözəldir".

