ARB televiziyası Novruz bayramı ilə əlaqədar "Bir bahar axşamı" adlı xüsusi konsert proqramı yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənnilərin maraqlı obrazda fərqli ifaları konsert proqramına rəng qatıb.

Belə ki, müğənnilərimiz Türk ulduz musiqiçilərin repertuarlarından olan mahnıları özünəməxsus şəkildə ifa ediblər.

Daha ətraflı video məlumatı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.