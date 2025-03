Əfsanəvi amerikalı boksçu Corc Forman vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 76 yaşlı idmançının hələlik ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

C. Forman 1968-ci ildə Meksikada keçirilən Olimpiya Oyunlarının qalibi olub. O, 45 yaşında ağır çəkidə çempion titulunu qazanan ən yaşlı boksçu kimi tarixə keçib.

