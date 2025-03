Xırdalan şəhərində su təchizatı müvəqqəti dayandırılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Abşeron Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsindən bildirilib.

“Abşeron rayon Xırdalan şəhərində kanalizasiya xəttində yaranmış qəza ilə əlaqədər Abşeron Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsi təmir-bərpa işləri aparır.

Bununla əlaqədər Xırdalan şəhərinin su təchizatı martın 21-i saat 22:00-dan martın 22-si səhər saatlarınadək dayandırılıb”, – məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.