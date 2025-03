Mehriban Rəhimli polis nəzarətinə verildi - FOTO

Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər Üzrə İstintaq İdarəsində “QHT işi” ilə bağlı başladılan istintaqa daha bir məşhur şəxs cəlb olunub.

Metbuat.az Gununsesi.info-ya istinadən xəbər verir ki, bu, ABŞ-nin “German Marşal Fondunun” (GMF) Azərbaycan üzrə məsləhətçisi Mehriban Rəhimlidir.

Məlumatda bildirilir ki, Mehriban Rəhimli istintaq müddəti ərzində polis nəzarətinə verilib.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl bir sıra tanınmış şəxslər bu iş çərçivəsində cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər və onlarla QHT rəhbəri istintaqa dəvət olunub.

