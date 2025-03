Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təqaüddə olan zabiti qəfil vəfat edib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, , Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin keçmiş əməkdaşı, daxili xidmət polkovnik-leytenantı Ədalət Ələkbərov səhhətində yaranmış problem səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Ə.Ələkbərov 2018-ci ildə Prezidentin Sərəncamı ilə “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.