Qızılın qiyməti tarixi maksimuma çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sarı metalın qiyməti martın 27-də bir unsiya üçün 3 100 dollardan (+1,58 %) yuxarı qalxıb.

Eyni zamanda, aprel ayında çatdırılma üzrə qızıl fyuçerslərinin qiyməti 0,88 % artaraq bir unsiya üçün 3 065,3 dollar təşkil edib.

