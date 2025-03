İran rialı ABŞ dolları qarşısında yeni antirekord səviyyəyə enib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çərşənbə axşamı məzənnə 1 dollar üçün 1 milyon 36 min rial səviyyəsində olub.

Ekspertlərin fikrincə, kəskin enmə keçən həftə Vaşinqtonun İran neft sektoruna qarşı yeni məhdudiyyət tədbirləri elan etməsi fonunda baş verib.

Xatırladaq ki, 2018-ci ildə İran valyutasının məzənnəsi 1 dollar üçün təxminən 55.000 rial təşkil edirdi.

