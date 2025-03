Dolların məzənnəsi ilə bağlı proqnoz açıqlandı

Azərbaycanda istehlak qiymətlərinin 2025-ci ildə orta hesabla 4,4 %, 2026-cı ildə isə 5,8 % artacağı proqnozlaşdırılır.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın ən böyük bank qruplarından biri olan "ING Group"up hesabatında qeyd edilib.

Bundan əvvəl ING 2024-cü il üçün 5,2 %, 2026-cı il üçün isə 4,9 % inflyasiya proqnozlaşdırırdı. Lakin yeni hesabata əsasən, fiskal siyasətin yumşaldılması 2024-cü ilin əvvəlində sıfır olan inflyasiyanın ilin sonuna qədər orta illik 4,9 %-ə, 2025-ci ilin əvvəlində isə 5,4 %-ə yüksəlməsinə səbəb olan amillərdən biri olub.

Hesabatda qeyd edilib ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) son vaxtlar əsas faiz dərəcəsini 7,25 % səviyyəsində saxlayıb. AMB istehlak qiymətləri indeksinin 2025-ci ilin sonuna qədər illik 5,5 %-ə çatacağını, 2026-cı ildə isə inflyasiyanın yavaşlayacağını proqnozlaşdırır. Bu da bankın orta müddətdə inflyasiyanı 4±2 % hədəf diapazonunda saxlamaq niyyətini əks etdirir.

Hesabatda dollarla bağlı proqnoz da yer alıb: "Hazırda biz USD/AZN məzənnəsinin növbəti 1-2 il üçün 1,70 səviyyəsində sabit olacağını düşünürük".

