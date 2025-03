​Yəhudi səhrasında tarixi kəşfə imza atıldı

Yəhudi səhrasında tarixi kəşfə imza atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhrada 2200 illik piramida aşkar edilib. Məlumata görə, İsraildə Yəhudi səhrasında kəşf edilən mağaranın "Ptolemey" dövrünə aid olduğu bildirilir. Arxeoloqlar piramida ilə yanaşı ərazidə qədim mebel qalıqları tapdıqlarını açıqlayıblar. Bildirilib ki, könüllü alimlərin dəstəyi ilə aparılan qazıntılarda səhra iqlimi sayəsində yaxşı qorunmuş yazılı tarixi sənədlər və tunc qablar da aşkar edilib. Araşdırmaların davam etdiyi bildirilib.

