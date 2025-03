"İnter" klubunun futbolçusu Hakan Çalhanoğlu "Qalatasaray"a keçəcəyi ilə bağlı xəbərlərə cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o "İnter"də qalmaq istədiyini ifadə edib. Futbolçu, "İnter"də çox xoşbəxtəm. Amma bir gün "Qalatasaray"ın formasını geyinmək mənim üçün şərəf olar", - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Hakan Çalhanoğlu Türkiyə millisinin forması ilə 97 rəsmi oyunda 21 qol, 15 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

