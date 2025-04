Moldova Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın səfiri Oleq Ozerova Rusiya səfirliyinin bir neçə əməkdaşını arzuolunmaz şəxs elan edən nota təqdim edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə qurum bəyanat yayıb. "XİN Rusiya diplomatına Rusiya səfirliyinin üç əməkdaşını "persona non-qrata" elan edən nota göndərib", - deyə nazirlikdən bildirilib.

Qeyd edilir ki, qərar Moldova Respublikası ərazisində diplomatik statusa zidd fəaliyyətin aşkar sübutlarına əsaslanır.

