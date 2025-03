Suriyanın hər yerində genişmiqyaslı internet kəsintisi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “NetBlocks” beynəlxalq internet monitorinq xidməti “X” sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

“Real vaxt rejimində olan şəbəkə məlumatları Suriyada internetin bağlanmasını göstərir ki, bu da bir neçə şəhərə təsir edən telekommunikasiyanın kəsilməsi ilə bağlı xəbərləri təsdiqləyir”, - paylaşımda bildirilir.

