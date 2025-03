Ermənistan darmadağın oldu - Millətlər Liqası

Bu gün Millətlər Liqasında 1/4 final və pley-off matçlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 12 cütdə ilk oyunlar keçirilib.

Mükafat uğrunda mübarizə aparan A Liqasının ən güclü 8 komandası 1/4 finalda üz-üzə gəlib.

A Liqasının üçüncüləri ilə B Liqasının ikincilərinin pley-offunda ilk qarşılaşmalar keçirilib. Türkiyə yığması Macarıstanla üz-üzə gəlib.

Görüşə yaxşı başlayan ev sahibləri 9-cu dəqiqədə açıblar. Türkiyənin heyətində Orkun Kökçü fərqlənib. Oyun ərzində üstünlüyü əldən verməyən türklər matçı 3:1 hesabı ilə qalib başa vurublar.

Xorvatiya evdə Fransa ilə qarşılaşıb. Görüş ev sahiblərinin 2 cavabsız qolu ilə başa çatıb - 2:0.

İspaniya isə səfərdə Hollandiya ilə 2:2 hesablı heç-heçəyə razı olub.

Millətlər Liqası

20 mart

1/4 final, ilk oyunlar

23:45. Niderland – İspaniya 2:2

23:45. Xorvatiya – Fransa 2:0

23:45. Danimarka – Portuqaliya 1:0

23:45. İtaliya – Almaniya 1:2

A Liqasına vəsiqə uğrunda pley-off

21:00. Türkiyə - Macarıstan 3:1

23:45. Ukrayna – Belçika 3:1

23:45. Avstriya – Serbiya 1:1

23:45. Yunanıstan – Şotlandiya 0:1

B Liqasına vəsiqə uğrunda pley-off

21:00. Ermənistan – Gürcüstan 0:3

23:45. Kosovo – İslandiya 2:1

23:45. Bolqarıstan – İrlandiya 1:2

23:45. Slovakiya – Sloveniya 0:0

Qeyd edək ki, cavab oyunları martın 23-də keçiriləcək.

