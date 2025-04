Misli Premyer Liqasının XXXI turunda daha bir oyun keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında "Şamaxı" "Kəpəz"i qəbul edib.

Şamaxı şəhər stadionundakı qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə bitib - 2:1.

Komandanın qollarını 27-ci dəqiqədə Alfons Msanqa, 67-ci dəqiqədə Brahim Konate vurub. Qonaqlardan 35-ci dəqiqədə Luis Paçu fərqlənib.

Bu nəticədən sonra xallarının sayını 34-ə çatdıran "Şamaxı" yeddinci pillədə qərarlaşıb. "Kəpəz" 28 xalla doqquzuncu sıradadır.

