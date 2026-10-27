Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər üçün maddi baxımdan əlverişli dövr başlaya bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, yeni qazanc imkanları, iş həyatında irəliləyiş və gəlirlərin artması ilə bağlı fürsətlər gündəmə gələ bilər.
Xərçəng
Xərçənglər üçün gözlənilməz qazanc imkanları yarana bilər. Əvvəllər ləngiyən işlərin irəliləməsi və ətrafdakı insanların dəstəyi maddi vəziyyətlərinə müsbət təsir göstərə bilər. Yeni layihələrə qoşulmaq və əlavə gəlir əldə etmək üçün qarşılarına əlverişli fürsətlər çıxa bilər.
Qız
Qız bürcünün nümayəndələri uzun müddətdir üzərində çalışdıqları işlərin bəhrəsini görə bilərlər. Əvvəlki səyləri gəlirlərinin artmasına və yeni maliyyə imkanlarının yaranmasına şərait yarada bilər. Bu dövrdə büdcəni düzgün planlaşdırmaq və lazımsız xərcləri azaltmaq onların maddi sabitliyini gücləndirə bilər.
Şir
Şirlər üçün yaradıcılıq və yeni ideyalar qazanc mənbəyinə çevrilə bilər. İşdə irəli sürəcəkləri təşəbbüslər və şəxsi bizneslə bağlı qərarlar maliyyə imkanlarını genişləndirə bilər. Xərclərə nəzarət etmək və gəlir mənbələrini artırmaq isə daha sabit maddi vəziyyət yaratmalarına kömək edə bilər.