Sabahın havası bəzi meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişsiz olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

“Martın 21-də Abşeron yarımadasında xəzri küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişsizdir”, - məlumatda qeyd olunub.

