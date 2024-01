İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın Tir şəhərinin cənub hissəsinə zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Əl-Cəzirə” telekanalı məlumat yayıb.

Zərbələr “Hizbullah”ın HƏMAS qruplaşmasının siyasi bürosunun sədr müavini Saleh əl-Arurinin Beyrutda öldürülməsinə cavab olaraq İsrailin şimalındakı hərbi bazaya 60-dan çox raket atmasından sonra qeydə alınıb.

