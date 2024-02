Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Yunanıstana gedib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazirin mətbuat katibliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, o, Yunanıstanın prezidenti, baş naziri və spikeri ilə görüşəcək.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.