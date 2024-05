Ötən gün özünü asaraq intihar edən Jalə Əliyevanın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən həmin fotonu təqdim edir:

Məlumat üçün bildirək ki, J.Əliyeva Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar kollecinin 3-cü kurs tələbəsi olub.

Hadisə ötən gün baş verib.

Hacıqabul şəhər Abdulabad kənd sakini, 2006-cı il təvəllüdlü Jalə Zəfər qızı Əliyevanın asılmış meyiti aşkarlanıb.

Onun nişanlı olduğu qeyd edilib.

Faktla bağlı Hacıqabul Rayon Prokuroluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

