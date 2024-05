Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımova yeni müşavir təyin edilib.

Metbuat.az bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, Akif Mustafa oğlu Bağırov 2024-cü ilin may ayından Mərkəzi Bankın sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyin edilib, hazırda həmin vəzifədə çalışır.

Bundan əlavə, Vüsal Cahangir oğlu Xəlilov Mərkəzi Bankın baş direktoru təyin edilib.

