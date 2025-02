Gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı növbəti xəbərdarlıq yayılıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, soyuq dövrün ən aşağı temperaturu fevralın 24-ü axşamdan 25-i səhərədək gözlənilir.

Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın minimal temperaturu 5-8, Aran rayonlarında 4-9, dağlıq rayonlarda 13-18, yüksək dağlıq ərazilərdə 20-25 dərəcə şaxta olacaq.

Yollar buz bağlayacaq.

