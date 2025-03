Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun keçmiş kursantı Elnur Əliyev vəfat edib.

Metbuat.az Bakıvaxtı.az-a istinasən xəbər verir ki, onun bir neçə müddət bundan öncə hərbi institutdan sağlamlıq problemləri səbəbilə tərxis olunduğu məlum olub.

Məlumata əsasən, Elnur Əliyevin ürək tutmasından öldüyü bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.