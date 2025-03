Qazaxıstanda yenə zəlzələ oldu

Qazaxıstanın cənubunda daha bir zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az Qazaxıstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatında bildirilib.

"Martın 28-i yerli vaxtla saat 15:56-da 5,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələnin dərinliyi 10 km olub", - məlumatda qeyd edilib.

Qazaxıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyindən əlavə ediblər ki, zəlzələnin episentri Qırğızıstan ərazisində yerləşir.

Xəsarət alan və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

Birinci zəlzələ martın 27-dən 28-nə keçən gecə baş verib.

