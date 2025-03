Azərbaycan Tibb Universitetinin II Daxili xəstəliklər kafedrasının professoru Tamfira Əliyeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Tibb Universiteti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Tamfira Əliyeva 1968-1974-cü illərdə ATU-nun Müalicə profilaktikası fakültəsində təhsil alıb.

Xatırladaq ki, T.Əliyeva görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin nəvəsi idi.

