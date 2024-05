Qazi uğurla əməliyyat edildi - FOTO

Türkiyənin “Acıbadem” Xəstəxanasının nümayəndə heyəti Akademik M.Ə.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində həkim nümayəndə heyəti xəstəxananın həkimləri ilə birgə Vətən müharibəsi qazisi, 29 yaşlı şəxs üzərində icbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfiçərçivəsində ağır cərrahi əməliyyat icra ediblər.



Bir müddət əvvəl tibb müəssisəsinə müraciət edən Vətən müharibəsi qazisi üzərində planlı cərrahi əməliyyatın vacibliyi və ağırlıq dərəcəsi nəzərə alınaraq “Acıbadem” Xəstəxanasının professor həkimləri Arel Gereli və Fatih Dikici Respublika Klinik Xəstəxanasına dəvət olunub.



Qeyd edək ki, zəruri müayinələrdən keçirilən pasiyentin nəticələri əvvəlcədən “Acıbadem” Xəstəxanasına konsiliuma göndərilib və ona tibia talar, talokalkanear, talonavikulyar oynaqların artrozu diaqnozları qoyulduqdan sonra belə bir səfərin həyata keçirilməsi planlaşdırılıb.



Türkiyəli həmkarları ilə planlı cərrahi əməliyyatda Respublika Klinik Xəstəxanasının Travmatologiya şöbəsinin həkimləri Eldar Əsədli, Tofiq Abdullayev, İlqar İsmayılov da iştirak edib və həyata keçirilən birgə triple artrodez əməliyyatı uğurla icra olunub. Hazırda pasiyentin vəziyyəti stabil qiymətləndirilir.



Məlumat üçün bildirək ki, əməliyyatdan sonra vətəndaşlara göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində TƏBİB-in beynəlxalq əməkdaşlıq strategiyasına uyğun olaraq Respublika Klinik Xəstəxanası ilə “Acıbadem” Xəstəxanası arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. İmzalanma mərasimində Respublika Klinik Xəstəxanasının rəhbərliyi, “Acıbadem” Xəstəxanasının Baş İdarəsinin Beynəlxalq xəstə xidmətləri şöbəsinin İcraçı direktoru İlyas Benveniste, professor həkim Arel Gereli, professor həkim Fatih Dikici, Regional inkişaf şöbəsinin Azərbaycan Respublikası üzrə məsul şəxsi İlahə Kılıç, məsul şəxs Vüsalə Nurçeli iştirak edib.

