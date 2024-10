İsrail oktyabrın 7-də, HƏMAS-ın hücumunun ildönümündə İrana cavab zərbəsi endirməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Guardian“ məlumat yayıb.

Qəzet qeyd edir ki, belə bir zərbəyə hazırlıq əlamətləri İsrailə beynəlxalq silah embarqosu tətbiq etməyə çağıran Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun bəyanatında da özünü əks etdirib.

