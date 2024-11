Braziliyalı futbolçu Endrik mövsümün fasiləsində "Real Madrid"dən ayrıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sport.es" nəşri məlumat yayıb. "Roma", "Sauthempton" və "Valyodolid" klubları hücumçunu icarəyə götürmək istəyir.

Qeyd edək ki, Endrik cari mövsüm bütün turnirlərdə "Real" forması ilə 10 matça çıxıb, 2 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.