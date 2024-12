Bir müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən meyxanaçı Xəyyam Əhmədli vəfat edib.

Metbuat.az-ın Olay.az-a istinadən məlumatına görə, söz ustadı gecə saatlarında həyatla vidalaşıb.

Qeyd edək ki, X. Əhmədli uzun zamandır ürəkçatışmazlığından əziyyət çəkirdi. Onun əməliyyatı üçün yüksək miqdarda məbləğ lazım idi.

