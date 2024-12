ATƏT-də yeni rəhbərlər təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ATƏT məlumat yayıb.

Feridun Sinirlioğlu (Türkiyə) - ATƏT-in baş katibi, Maria Telalian (Yunanıstan) - DTİHB-nin Direktoru, Kristof Kamp (Hollandiya) – ATƏT-in Milli Azlıqlar üzrə Ali Komissarı, Yan Braathu (Norveç) - ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi təyin edilib.

