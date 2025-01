Qəbul imtahanlarının vaxtı açıqlandı

I, II, III və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsinin birinci cəhdi may-iyun aylarında keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, bu imtahanlarda iştirak etmək üçün qeydiyyat isə aprel-may aylarında aparılacaq.

Vurğulanıb ki, I, II, III və IV ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsinə uyğun sınaq imtahanına qeydiyyat fevralın 6-26-da aparılacaq.

Sınaq imtahanı isə martın 16-da təşkil olunacaq.

