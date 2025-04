DİM-in məlumat bazalarına giriş edilməsi mümkün deyil, çünki bu qorunub saxlanılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu DİM-in mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadə deyib.

O bildirib ki, balların artırılması üçün pul qarşılığında bunu etməyə çalışanlar dələduzlardır. Buna görə də kiminsə balını artırmaq üçün belə yollara əl atması halları dələduzluqdur. İctimaiyyət sosial şəbəkələrdə bunlara aldanmasınlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.