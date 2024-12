“Unibank”a 3-24 ay müddətinə əmanət qoy, yüksək gəlir qazan!

Bankda əmanət hesabı açan zaman faiz gəlirinə, yoxsa müddətə üstünlük verirsiniz? Unibank həm qısa müddətə, həm də uzun müddətə qoyulan əmanətlərə yüksək faiz təklif edir. İndi bankda seçdiyiniz müddətə depozit hesabı aça və yüksək gəlir əldə edə bilərsiniz. Unibank 3 ay müddətinə açılan əmanətlərə illik 9%, 6 aylıq əmanətlərə isə illik 11 % gəlir qazandırır.

Yüksək faizlə, uzun müddətə əmanət hesabı açmaq istəyənlərə də sərfəli imkan yaradılıb. Bankda 18 və 24 aylıq depozit hesabı açaraq, illik 12%-dəkgəlir əldə edin. Üstəlik depozitiniz sığortalı olur və əldə etdiyiniz gəlir vergidən azad edilir.

Bank müştərinin istəyindən asılı olaraq, müxtəlif əmanət növləri təklif edir. Bankın əmanət növlərindən istədiyinizi seçə bilərsiniz. “Müddətli” depozit sizə yüksək faiz, “Yığım” istədiyiniz vaxt əmanətinizə artım etmək, “Proqressiv” pulunuzu müddətin sonunu gözləmədən istədiyiniz vaxt götürmək, “Topla” isə olduğunuz yerdə UBank mobil tətbiqində, seçdiyiniz müddətə və faizlə depozit hesabı açmaq imkanı verir. Yeni, “Sərbəst müddət” adlı “Topla” məhsulu isə sizə həm olduğunuz yerdə UBank mobil tətbiqində depozit hesabı açaraq, illik 5 % gəlir götürmək imkanı verməklə yanaşı, istədiyiniz vaxt vəsaitinizi faiz itirmədən çıxarmaq üstünlüyü də yaradır.

İndi “Unibank”da əmanət hesabı açmaqla, bu üstünlükləri qazanırsınız:

- 3 aylıq depozit hesabınızla illik 9 % gəlir;

- 6 aylıq depozit hesabınızla, illik 11 % qazanc imkanı;

- Uzunmüddətli depozitinizə illik 12%-dək yüksək faiz;

- Ölkənin stabil inkişaflı və mənfəətli bankının 2 milyona yaxın müştərisindən biri olmaq;

- Depozitinizin Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən qorunması;

- Vəsaitinizin daha təhlükəsiz ünvanda saxlanılaraq, sizə illik artım gətirməsi.

Qeyd edək ki, Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun qərarı ilə qorunan əmanətlərin yuxarı həddi 12 % təşkil edir.

Bankın məhsul və xidmətləri haqda ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından (www.unibank.az ) və yaxud facebook və twitter səhifələrindən (www.facebook.com/unibank.az , https://www.instagram.com/unibank.az/, https://twitter.com/unibank ) əldə etmək olar.

Unibank-Sənin Bankın!

