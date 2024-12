Xudayar Yusifzadənin qardaşının toyundan GÖRÜNTÜLƏR

Hazırda Vətən müharibəsinin şəhidi Xudayar Yusifzadənin qardaşının toyudur.



Metbuat.az Baku.ws-ə istinadla xəbər verir ki, şəhid Xudayar Yusifzadənin qardaşı İlkin Yusifzadə Nilufər adlı xanımla ailə həyatı qurur, toy mərasimi Bərdə şəhərində keçirilir.

Məclisdə bir sıra yüksəkvəzifəli şəxslər, tanınmış sənətçilər və media nümayəndələri iştirak edirlər.

Gəlin Bərdə və ətraf rayonların tanınmış musiqiçisi, müğənni Elizamin Bərdəlinin qızıdır.

Toydan görüntüləri təqdim edirik:



