Hazırda Azərbaycanda 150 mindən çox müəllim, 1 700 000-dən çox şagird var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyinin ilin yekunları ilə bağlı yaydığı məlumatda qeyd olunub.

Qeyd edilib ki, 2024-2025-ci tədris ili üzrə 134 min uşaq birinci sinifə qəbul edilib, 93 211 uşaq məktəbəhazırlığa gedib.

Həmçinin məlumat verilib ki, ümumilikdə ölkədə 4282 ümumi təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.