“Barselona”ya böyük müjdə - Gərginlik səngidi

Ali İdman Şurası Dani Olmo və Pau Viktor barədə qərarını elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada deyilir ki, lisenziya məsələsi tam həll olunanadək və bu barədə qərar verilənədək Dani Olmo və Pau Viktor oynaya bilər. Qeyd edək ki, La Liqa rəhbərliyi və İspaniya Futbol Federasiyası maddi məsələlərə görə, Dani Olmo və Pau Viktorun qeydiyyatına icazə verməyib. Bununla belə, “Barselona” daha yuxarı qurumlara müraciət edib. Müzakirələrin davam etdiyi bir vaxtda bir sıra La Liqa klubları futbolçuların qeydiyyatı ilə bağlı məsələdə “Barselona”ya dəstək ifadə edib.

Məlumata görə, bu klublar arasında “Real Madrid” də var. Bildirilir ki, “Atletik Bilbao”, “Atletiko Madrid” və “Sevilya” klubları isə futbolçu ilə bağlı “Barselona”ya güzəşt olunmasını istəmir.

