Türkiyə Futbol Federasiyası Superliqada VAR-la bağlı qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, TFF-nin iclası keçirilb. İclasda 2024/25 mövsümü Superliqanın ikinci hissəsində oyunlara əcnəbi VAR hakimlərinə təyinat verilməsi haqda qərar qəbul edilib.

TFF son vaxtlar klubların VAR-la bağlı davamlı etirazlarından sonra belə bir addım atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.