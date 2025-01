Fələstinin HƏMAS hərəkatı atəşkəs barədə hazırlanan razılaşma layihəsinin şərtlərini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AP agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, İsrail isə sənədi hələ də dəyərləndirir.

