Abşeron rayonunda qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, rayon ərazisində 1987-ci il təvəllüdlü Türkan Abdurəhimova kəsici alətlə qətlə yetirilib.

Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, dayısı 1967-ci il təvəllüdlü Şakir Rzayev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.