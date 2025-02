“Süni intellekt haqqında” qanun qəbul olunmalıdır - Tahir Mirkişili

“Süni intellekt haqqında” ayrıca qanunun qəbuluna ehtiyac var.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında deputat Tahir Mirkişili deyib.

Deputat bildirib ki, Azərbaycanda qanunvericilik layihələri süni intellektin başa düşə biləcəyi formatda buraxılsın: “Bu gün süni intellekt istəsə belə, bizim yazdığımız formada qanunları oxuya bilmir. Çünki bu qanunlar daha çox vətəndaşlar üçün yazılıb. Bütövlükdə hüquq sahəsində, texniki, iqtisadi sahədə süni intellektin getdikcə daha çox yayılması qanunvericilik aktlarında formatının dəyişdirilməsinə, faktiki olaraq iki formada - vətəndaşın və maşının başa düşməsi formasında qanunun yazılmasını tələb edir. Milli Məclisin bu istiqamətdə müəyyən resursu, təcrübəsi də var. Milli Məclisin texniki imkanını da nəzərə alaraq təklif edirəm ki, həm Milli Məclisin daxilində resursların artırılması ilə, həm də Nazirlər Kabineti və hökumətdə resurslar hesabına bütün qanunvericilik aktlarının, o cümlədən bundan sonra qəbul ediləcək qanunların 2 formatda buraxılması, yəni təbii intellektin və süni intellektin başa düşə biləcəyi formatda buraxılması ilə bağlı səy göstərilsin”.

