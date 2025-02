​Qrenlandiya intensiv şəkildə əriyir

Qrenlandiyanın buz təbəqəsindəki çatlar iqlim dəyişikliyi səbəbindən daha intensiv genişlənir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İngiltərədəki Durham universiteti araşdırma aparıb. Araşdırma 2016-2021-ci illəri əhatə edir. Hesabatda deyilir ki, tədqiqatçılar yüksək ayırdetmə qabiliyyətinə malik peyk görüntülərindən istifadə edərək 8000-dən çox 3D səth xəritəsini araşdırıblar. Məlum olub ki, buz təbəqəsindəki çatlar əvvəllər aşkar ediləndən daha intensiv şəkildə genişlənir. Hesabatda havanın və dəniz istiliyinin artması səbəbindən buzun daha sürətlə axdığı ərazilərdə çatların həm böyüdüyü, həm də dərinləşdiyi bildirilib. Buz təbəqəsinin dənizə qovuşduğu bəzi ərazilərdə çatlarda 25 faiz artım olduğu bildirilib.

Hesabatda Qrenlandiyanın 1992-ci ildən bəri dəniz səviyyəsinin təxminən 14 millimetr yüksəlməsinə səbəb olduğu və bunun 2100-cü ilə qədər 30 santimetrə qədər yüksələ biləcəyi qeyd edilib.

