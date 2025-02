500 manat pensiya alan şəxs artımlardan sonra 540 manat pensiya almış olacaq.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmişov bu gün keçirdiyi brifinqdə bildirib.

DSMF sədri bildirib ki, vətəndaşlar bu artımı həm yanvar, həm də fevral üçün əldə etmiş olacaqlar:

“Pensiya artımları 700 min şəxsi əhatə edir. Onlardan

400 mini dövlət, 300 mini isə özəl sektorda çalışan şəxslərdir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.